¿Un mensaje al América? Miguel Layún reveló cual es su mayor sueño

El jugador quiere retirarse con la camiseta del conjunto de Coapa

Por: Gerardo Romero 01 de Febrero 2022 · 22:00 hs

El lateral de las Águilas del América, Miguel Layún, dejó en claro cuál es su mayor sueño deportivo al verse en la cumbre de su carrera, revelando que desea retirarse del fútbol profesional vistiendo los colores del conjunto de Coapa, equipo con el que ha quedado campeón de la Liga MX y que le ayudó a catapultar su carrera hasta Europa.

Estas declaraciones las realizó a través del canal del influencer, Jero Freixas, en el que destacó que desea retirarse como jugador azulcrema, Sin embargo, dejó en claro que quiere seguir jugando, siempre y cuando la directiva decida extender su contrato.

“Mi sueño, siendo sinceros, sería ya retirarme aquí en el América. Entiendo que las exigencias del Club América no es la de otros clubes, lo cual significa que si no estoy en un buen nivel, me van a retirar antes de tiempo. Tengo un año y medio de contrato aquí”, expresó Layún.

El futbolista también detalló que ha incluso evaluado la opción de acabar su carrera cuando finalice el contrato con el conjunto azulcrema, esto en caso de no llegar a un acuerdo para renovarlo en diciembre de 2022.

“Lo he valorado, lo hablé con Ana (su esposa) el otro día, la verdad es que me quiero retirar aquí, y si se acaba el contrato lo estoy considerando (…) no quiero robar, quiero estar en mi casa”, aseguró.