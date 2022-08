Un nuevo golpe para Carlos Tévez

Cerrando una nueva jornada de la Liga Profesional en la Argentina, Rosario Central visitaba a Tigre y la figura fue el hijo de su nuevo enemigo.

Por: Mauro Palacios 09 de agosto 2022 · 09:30 hs

Una nueva y dura derrota de Rosario Central, esta vez visitando a Tigre por la fecha 12 de la Liga Profesional 2022. El Canalla, sin el ex Cruz Azul, Walter Montoya lesionado, no logró aprovechar la victoria ante Newell's en el clásico rosarino y suma dos derrotas consecutivas con el agregado de la eliminación por penales en la Copa Argentina a manos de Quilmes, club de la segunda categoría.

El Apache destacó que muchos de los jugadores de mayor experiencia en su plantel no están disponibles por problemas físico pero que no piensa en bajarse del barco. "Me trajeron para hacer un proyecto con chicos, que tienen un recorrido que comenzar y cuando se amolden vamos a estar mejor. Muchos de los refuerzos que vinieron no están bien físicamente y algunos se lesionaron".

"Soy sincero, la gente tiene que saber que esto es lo que hay. No me voy a bajar del barco bajo ninguna circunstancia", reconoció Carlos Tevez.

En lo que respecta al armado del plantel, Tevez admitió que la responsabilidad es suya. "Tomé decisiones que son responsabilidad mía, tenemos solo el torneo local. A los chicos que no los voy a tener en cuenta es por una decisión futbolística. Estoy convencido de lo que estamos haciendo, yo sabía donde me metía y me la banco".

Para colmo, en Tigre la rompió Mateo Retegui al marcar dos goles, el hijo del Chapa, quien tuvo un cortocircuito con Carlos Tévez, en medio de su llegada a Rosario Central. Recordar que iban a ser dupla técnica y a último momento, Retegui se bajó por temas laborales y a Carlos Tevez nada le gustó y disparó contra él, diciendo "Es mi ex amigo", entre otras cosas.