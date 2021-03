Un respiro para Merino antes de la final

Su ausencia en la selección le dará 12 días para recuperar fuerzas y preparar la cita de La Cartuja con tranquilidad

Por: Mundo Deportivo 15 de Marzo 2021 · 12:03 hs

Mikel Merino no ha sido convocado por Luis Enrique para disputar los tres encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar, lo que permitirá al navarro tomarse un respiro y llegar a la final de Copa más descansado.

Nadie esperaba que el centrocampista de la Real se quedara fuera de la convocatoria, toda vez que el seleccionador siempre ha contado con él, siendo incluso elogiado por su rendimiento. Sin embargo, esta vez no ha sido convocado y eso es una buena noticia para la Real.

Porque Merino necesita tomar aire después de que haya participado en 35 de los 38 encuentros que esta temporada ha jugado el conjunto txuri urdin -en 34 de ellos ha sido titular-. Es más, el navarro sólo ha dejado de estar en el campo 178 minutos, acumulando 3002 minutos que le hacen ser tras Remiro el futbolista más utilizado por Imanol Alguacil. De esta forma, el jugador txuri urdin dispondrá de 12 días en Zubieta para reponer fuerzas y preparar junto al resto de compañeros la gran cita de La Cartuja con tranquilidad

No obstante, en el plano personal esta ausencia es importante para Merino ya que hablamos de la última convocatoria previa a la Eurocopa, donde el jugador pretende estar, aunque para su tranquilidad Luis Enrique sigue teniendo al txuri urdin en su mente para esta gran cita: “Merino, Adama, Reguilón o Kepa son jugadores que merecerían estar y no están porque así lo hemos decidido. Eso no significa que no puedan estar en la lista definitiva de la Eurocopa, igual que hay jugadores en esta convocatoria que puede que no estén. Nosotros buscamos el rendimiento inmediato”.