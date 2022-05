Una estrella deja el Real Madrid tras ser campeón

Tras ser campeón de la Champions League con el Real Madrid, un jugador se despide del club tras 9 años en él.

Por: Facundo Agudo 30 de mayo 2022 · 13:05 hs

Isco se marcha del Real Madrid tras finalizar su contrato, el jugador estuvo 9 años en el club y logró ganar 5 Champions League, a pesar de que en esta ultima el jugador malagueño no jugó un solo minuto en toda la competición.

En su despedida, el jugador aprovecho para dejarle un mensaje a Kylian Mbappé: “Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir, me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones “.

Con este mensaje Isco le dejó un claro mensaje hacia Mbappé debido a su decisión de seguir en el PSG y decirle que no al Real Madrid.

Para cerrar su despedida Isco cerró el mensaje de la siguiente manera: “no sé por qué estaban recogiendo la fiesta de Cibeles, si la 15ª está de camino. Hasta siempre y Hala Madrid”.