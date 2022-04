Una figura de los Tigres UANL que rechazó jugar en Europa

Una figura de los Tigres de México pudo tener un destino distinto al del fútbol mexicano

Por: Alejandro Liporacci 08 de Abril 2022 · 19:09 hs

Los Tigres de la UANL que dirige Miguel Herrera están siendo uno de los equipos que mejor están jugando dentro del fútbol mexicano, el conjunto felino es el actual co-líder del Torneo Clausura, estando por detrás del Pachuca pero ha mostrado en cancha su gran trabajo a base de resultados.

Este buen rendimiento que ha mostrado el elenco de Monterrey se debe también a la dupla que han logrado los delanteros franceses Florian Thauvin y André-Pierre Gignac, que están haciendo estragos de las defensas rivales.

Precisamente el ex atacante del Marsella explicó en una reciente entrevista que Gignac, que también fue su compañero en la Ligue One, fue fundamental para tener su contrato en la Liga MX así como aseguró haber rechazado la oferta de un gran club europeo para jugar en México.

"Recuerdo que mi esposa estaba en la habitación de mi hijo preparándolo para el día y voy a verla y le digo que tenía a André al teléfono, que su club en México me quiere y quiero allá ir. Me dijo que me calmara, que estaba lejos", indicó el francés..

"Mi futuro era estar en el AC Milán, pero tomó tiempo porque no sabían su presupuesto para la próxima temporada. No sabían si iban a estar en la Champions. Me pidieron tiempo. Llegó abril y no quería esperar más", agregó.