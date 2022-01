Una gran noticia para Guadalajara: ¿regresará a Chivas?

El futbolista de 27 años es una de las ilusiones de Chivas para este futuro, debe solucionar un tema de tiempos con el San José Earthquakes de la MLS, aún no es oficial.

Por: Mauro Palacios 04 de Enero 2022 · 13:38 hs

Los aficionados de Chivas de Guadalajara están muy pendientes ya que en las últimas horas el nombre de Javier Eduardo López ha cobrado fuerza para el mercado invernal, pues el futbolista pertenece a las Chivas y no se descarta su regreso.

El 1 de diciembre de 2021 el San José Earthquakes de la MLS anunció la extensión del préstamo del futbolista de 27 años, sin embargo, medios mexicanos informan que los Earthquakes enviaran la documentación legal para extender la estadía de López que se venció el pasado 31 de diciembre.

El nacido en Torreón llegó a San José a comienzos de 2021 y causó buena impresión al participar en 32 partidos, aportando 12 goles y 3 asistencias, aunque no logró llevar a los californianos a playoffs.

El regreso anticipado de Chofis López no sería visto con malos ojos tampoco se puede olvidar que en Chivas se avisó que aquellos que no consiguieron contratos en la MLS como Oswaldo Alanís, Carlos Fierro y Erick Torres no serían considerados.