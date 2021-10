Una leyenda del futbol italiano hablo en la previa a la semifinal

Ha hablado Giorgio Chiellini en la previa a la semifinal entre su Italia y España.

Por: Facundo Agudo 05 de Octubre 2021 · 14:38 hs

Lo primero de lo que hablo el experimentado defensor fue sobre los inaceptables hechos de racismo que se viven en el mundo del futbol: “Es inaceptable. Necesitamos leyes y reglas que se apliquen, esto es lo más importante. Me avergoncé, como italiano y toscano [cánticos de racismo de los aficionados de la Fiorentina el pasado domingo], también porque Italia no es un país racista para mí. Hay que hacer algo más, de lo contrario desde fuera damos una mala imagen de nosotros mismos”. Luego de este descargo, se puso a analizar fríamente a su rival, España.

“La final de Kiev contra España es el partido que me evoca peores recuerdos, mientras que los mejores vienen de la semifinal de esta pasada EURO. Sin embargo, donde más les dominamos es en mi opinión en la Eurocopa de 2016. Entre los jugadores españoles, al que siempre he admirado y nunca le he ocultado es Sergio Ramos”

Y para cerrar la rueda de prensa oficial de UEFA Nations League, recordó como fue la victoria de Italia ante España por la Euro 2020 “Antes no me importaba no haber ganado a nivel europeo pero las emociones logradas fueron una carga indescriptible. Me dio un gran impulso estar siempre aquí y tener esa ligereza a la hora de afrontar partidos y situaciones de esta forma”.