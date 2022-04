Uriel Antuna sorprende con un mensaje que estremece a Chivas

El Brujo se ha convertido en un referente dentro de Cruz Azul

Por: Gerardo Romero 05 de Abril 2022 · 21:00 hs

El futbolista Uriel Antuna se ha convertido en una de las principales estrellas de la Máquina de Cruz Azul en el presente torneo Clausura 2022 de la Liga MX, especialmente en este año mundialista, donde el mediocampista espera formar parte de la Selección Mexicana para Qatar 2022.

El Brujo, que ha registrado dos goles en la presente temporada, resaltó lo importante que ha sido para su carrera dejar a las Chivas de Guadalajara, alegando que no brilló como se esperaba y hoy en día reconoce que no se sentía cómodo con el Rebaño Sagrado.

“Yo también lo mucho o poco que supe (de un cambio al América) fue más por redes sociales. Al final uno está en comunicación con su equipo y la verdad es que no supe nada de eso, pero estaba tranquilo. A final de cuentas en mi cabeza llegué a pensar que ya era momento de un cambio”, dijo en entrevista para Fox Sports.

“¿Por qué? Porque no me sentía tan cómodo futbolísticamente, no me sentía con confianza y a final de cuentas yo siempre trabajé. Fue por bien mío y bien del club. A veces uno no encuentra el lugar, no sabes si es la ciudad, si es el equipo, si es el técnico. Es difícil comprender por qué no me sentía yo mismo. No te puedo decir algo concretamente”, resaltó.

El mejor torneo que tuvo Antuna dentro de Chivas fue en el Guard1anes 2020, donde disputó 12 partidos como titular y registró cuatro anotaciones. Sin embargo en 2021 su nivel cayó a tal punto que ya no marcaba diferencia en el campo.