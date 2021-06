VIDEO: El INSÓLITO gol que erró Antoine Griezmann en Eurocopa y es VIRAL en redes

El delantero francés falló en la definición debajo de la portería y la afición aún no puede creerlo. Mirá el video...

Por: Joaquín Jary 19 de Junio 2021 · 11:00 hs

La Selección de Francia se enfrenta ante la Hungría por la segunda jornada correspondiente al Grupo F de la Eurocopa . En los papeles, los Blues son ampliamente superiores al rival. Pero se están encontrando con una sorpresa y el gol errado por Antoine Griezmann podría no ser perdonado...

El delantero francés, luego de una consecución de pases precisos y rebote del portero contrario, quedó de frente al arco con el N°1 rendido en el verde césped. Nadie dudó un segundo en Antoine, que atraviesa un momento exitoso con la Selección, pero esta vez amarró un chance nítida para el 1-0 a los 13min del primer tiempo.

Tras el remate al cuerpo del arquero, algo no usual en él, por suerte, se encontró con una buena noticia al girar la cabeza hacía la derecha: el lineman cobró offside y no quedó excesivamente ridículizado. Aunque en las redes aún no pueden entender la definición y convierten al goleador en trending topic.