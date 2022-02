Valderrama pide conseguir la clasificación al Mundial para no sufrir ante Venezuela

Carlos 'El Pibe' Valderrama pidió que la Selección Colombia clasifique al Mundial antes de enfrentar a Venezuela en la eliminatoria

Por: Alejandro Liporacci 31 de Enero 2022 · 23:57 hs

La Selección Colombia no está viviendo su mejor momento en las últimas jornadas de eliminatorias, luego de esa derrota ante Perú que los hizo salirse de la zona de clasificación, y que lo deja a merced de tres fechas importantes para acudir a una nueva cita mundialista, y entre ellas está el duelo como visitante ante Venezuela, un partido del que no se fia el mítico Valderrama.

El recordado jugador colombiano ha criticado el momento que vive el conjunto cafetero y como debe buscar de mejorar para poder asistir al Mundial de Qatar, le pidió a la selección de Reinaldo Rueda que consigan la clasificación antes de la última jornada que los enfrentará en Venezuela a La Vinotinto de José Pékerman.

"(Venezuela vs Colombia) Ese es el clásico, Venezuela contra nosotros y nosotros contra ellos... No vamos a regalar nada. ¿Sabes lo que quiero yo? Que no vayamos a definir la clasificación allá. Allá en Venezuela es complicado, y hemos vivido eso en carne propia", resaltó 'El Pibe' en una reciente entrevista a uno de los principales medios de Colombia.

Aunque Venezuela es última de la tabla, existe mucho temor en la afición colombiana por el hecho de que el argentino José Pékerman es ahora el entrenador de La Vinotinto, el técnico fue quien devolvió a los cafeteros a un mundial de fútbol y ahora tienen porque sea él que los deje fuera de Qatar.