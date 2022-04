Van Gaal reveló que sufre una dura enfermedad

El entrenador de Países Bajos hizo una fuerte confesión en la televisión de su país, de todas maneras, piensa dirigir en el Mundial de Qatar.

Por: Facundo Agudo 04 de Abril 2022 · 14:17 hs

Louis Van Gaal reveló este domingo que sufre de cáncer de próstata y que ya se sometió a 25 sesiones de radioterapia para luchar contra la enfermedad, esta fuerte confesión la hizo en un programa de televisión de su país natal.

“La posibilidad de que mueras de cáncer de próstata no es tan grande. Por lo general, son las enfermedades subyacentes al cáncer por las que uno muere”, explicó el DT en la cadena neerlandesa RTL4.

"Tuve la opción de preguntarme, '¿quiero mostrárselo a la gente o no?' Bueno, creo que la enfermedad y la muerte son parte de la vida”, también aclaro que los jugadores no sabían de su enfermedad y que para esconderla iba a las sesiones de radioterapia por la noche.

“No le dices eso a la gente con la que trabajas porque eso les influye. Así que pensé que no deberían saberlo", afirmó Van Gaal. “Ellos me veían las mejillas coloradas y pensaban 'qué tipo tan sano', pero no es el caso".

“Por supuesto que les dije a mis amigos y familiares, pero mi entorno lo ha mantenido en silencio y eso ha sido hermoso”. Otra de las tácticas del entrenador para ocultar su enfermedad era entrar al hospital por la puerta trasera, para no ser visto por nadie.

A pesar de esto el entrenador quiere dirigir al seleccionado neerlandes en Qatar, donde la Naranja será rival del país anfitrión, Senegal y Ecuador.