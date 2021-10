Varane arremete contra Mbappé y habla de la Eurocopa

El jugador francés aseguró que si le brindaron apoyo al delantero

Por: Gerardo Romero 06 de Octubre 2021 · 19:41 hs

El vicecapitán de la selección de Francia y jugador del Manchester United, Raphael Varane, sorprendió este martes con unas fuertes declaraciones sobre su compatriota, el delantero Kylian Mbappé y a las declaraciones que realizó para el diario L'Equipe.

"No dejamos a nadie de lado (…) En el grupo está bastante claro, y eso lo estuvo justo después del partido (eliminación contra Suiza en octavos de final). Estamos juntos cuando las cosas van bien y cuando van menos bien. Lo asumimos juntos, no dejamos a nadie de lado, es nuestra filosofía, no la vamos a cambiar", afirmó el internacional francés durante una conferencia de prensa desde el centro de entrenamiento del Manchester United en Clairefontaine.

Estas palabras las realizó luego de la entrevista que realizó el jugador del París Saint Germain (PSG) a L'Equipe y que se publicó este martes, donde Mbappé reconoció que "habría sido agradable" recibir más apoyo de sus compañeros luego de su penal fallado ante los suizos, aunque algunos fueron a verlo "en el vestuario".

Asimismo, la promesa gala confesó haber estado "impactado" por haber "sido tratado de mono por un penal" en las redes sociales, percibiendo del exterior que su "ego hacía perder" a la selección y que él quería "tomar demasiado protagonismo".

Estas palabras no fueron del agrado para Varane, quien no aguantó las ganas para hablar sobre el tema, situación que eleva aún más los problemas dentro del vestuario internacional.