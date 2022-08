Víctor Manuel Vucetich atónito: Esteban Andrada lanza fuerte crítica al calendario de la Liga MX

El guardameta se mostró molesto por la cercanía de juegos para Rayados

Por: Gerardo Romero 22 de agosto 2022 · 15:40 hs

La previa para la edición 128 del Clásico Regio entre Tigres de la UANL y Rayados de Monterrey sigue dando de qué hablar, esto debido a las recientes declaraciones realizadas por el guardameta de La Pandilla, Esteban Andrada, quien criticó el calendario que enfrenta su equipo en el presente torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Lo que sucede es que Andrada resaltó que Rayados siempre encara este vital partido del balompié azteca más cansados que Tigres, ya que el calendario siempre los coloca con menor tiempo para descansar con respecto a la jornada anterior.

“Si estuviéramos en igualdad de condiciones sería un partido diferente. Durante cinco clásicos Monterrey jugó entre semana y Tigres no. Hay que ver para que no vuelva a suceder. El físico de un jugador, influye. Fue un partido parejo, trabado, tuvieron ocasiones, nosotros también, fue un partido trabado de cero a cero”, indicó.

Además de esto, Andrada sostuvo que actualmente se encuentran en una posición privilegiada dentro del torneo al poseer el liderato, por lo que uno de los objetivos más importantes del equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich es mantenerse en los primeros lugares para asegurar la Liguilla.

“Hay que mantenerse, estamos en posición privilegiada, los chicos han esfuerzo en el campeonato, me salió una lesión y ahora me tocó regresar. Los veo bien, estamos en una posición que no hay que descuidar, le objetivo es estar en los cuatro, si puede ser primero mejor. La liguilla es ventaja definirlo de local, ahora pensar en Chivas, un partido duro”, expresó el jugador.

Ahora Rayados se tiene que enfrentar a las Chivas de Guadalajara este martes para el partido correspondiente a la jornada 16 del Apertura, lo que afectará el desempeño del equipo por apenas tener descanso, hecho que resaltó Andrada.