Whanchope fue presentado y no se olvidó de Boca

El delantero, que se marchó del Xeneize en conflicto con Riquelme y el Consejo de Fútbol, fue presentado oficialmente en Colón y no se olvidó de su ex club.

Por: Mauro Palacios 15 de Febrero 2022 · 10:16 hs

Se marchó de Boca Juniors por la puerta de atras y en cortocircuito con Juan Román Riquelme y todo el Consejo de Fútbol, Ramón Ábila no perdió el amor por su ex club.

Este martes, en su presentación oficial como flamante refuerzo de Colón, reveló que usará un número muy identificado con el Xeneize.

"Elegí la camiseta 12 por la hinchada de Boca", dejó en claro Wanchope, que la semana pasada emprendió rumbo a Santa Fe, se sometió a la revisión médica y firmó el contrato que lo vincula al Sabalero por los próximos tres años.

El delantero cordobés jugó gran parte del 2021 en Minnesota United y DC United de la MLS, ambos a préstamo. Ábila no tuvo la continuidad deseada en ninguno de los dos equipos, apenas convirtió cinco tantos en 22 partidos.

"Lo de Colo Colo no se dio porque desde Boca nunca respondieron, no porque yo no haya querido. La verdad que la propuesta seducía y uno sabe la situación del país. Cualquier país de afuera seduce. Ese era no el inconveniente, pero el tema era la salida y eso se fue dilatando”.

"Julio Falcioni decidirá cuándo contará conmigo, estoy bien, hice la pretemporada con Boca, me falta ritmo de juego, pero lo voy a ir ganando con los entrenamientos y los partidos, tengo muchas ganas de jugar. Lo único que me sirve es hacer goles, no le sirve al equipo y a mí no me da mucha gracia. Mi única meta desde que juego a la pelota es meter muchos goles, y espero meterlos este año".