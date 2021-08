Xavi Hernández apunta a cinco grandes de la Premier League

El exjugador del Barcelona pretende dirigir en la élite del fútbol

Por: Gerardo Romero 12 de Agosto 2021 · 21:33 hs

Xavi Hernández está realizando actualmente la pretemporada del conjunto Al Sadd en Europa, equipo al que dirige desde hace un par de años tras su retiro como jugador y con el que se ha venido puliendo para el momento en el que le toque dirigir un equipo de Europa.

Xavi no ha escondido sus ganas de dirigir al Barcelona en algún momento de su nueva etapa en el deporte rey. Sin embargo, también ha resaltado sus deseos de dirigir algunos de los mejores clubes de la Premier League, competencia a la que cataloga con un alto poder de dificultad.

"Obviamente si tuviera que elegir, elegiría a un gran equipo, Manchester City o Manchester United, Chelsea, Arsenal o Tottenham", expresó el estratega durante una entrevista para Sky Sport en 2019, cuando estaban presentes técnicos como Jurgen Klop, Mauricio Pochettino, Unai Emery.

Xavi también ha aprovechado la oportunidad para elogiar el desempeño de Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City y que este 2021 perdió la Final de la UEFA Champions League

"Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo y yo soy un novato. La comparación pasó como jugador pero ahora no se nos puede comparar. Estoy enamorado del fútbol de Pep Guardiola (…) Se puede ganar jugando al fútbol de diferentes formas pero a mí me gusta más el del City y el de Guardiola. Sigo mucho la Premier League y me gusta. Es una persona brillante, exigente, apasionada, obsesiva, por eso le va tan bien. Le transmite mucho al futbolista. Aprendí mucho y disfruté mi tiempo a su lado", detalló en rueda de prensa.

La llegada de Xavi podría ser una posibilidad para las próximas temporadas, debido a que ha demostrado una gran proyección de juego, la cual aprendió de la gran estrategia impartida en el FC Barcelona, donde estuvo bajo las órdenes de grandes leyendas del fútbol.