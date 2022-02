Xavi Hernández y su dura opinión sobre el juego del Atlético de Madrid

El técnico Xavi Hernández calentó la previa del emocionante duelo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

Por: Alejandro Liporacci 05 de Febrero 2022 · 15:36 hs

Vuelve La Liga en su jornada 23 y con ella llega un partidazo a realizarse en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, los culés estrenan nuevos fichajes y ambos clubes luchan por mantenerse en los primeros puestos de la clasificación. Calentando el duelo entre azulgranas y colchoneros, el técnico Xavi Hernández dejó una controvertida opinión del juego del Atlético en rueda de prensa.

"No creo que la afición y el entorno entendieran que el Barça jugaste así. No encaja. No entendería que nos encerremos en un bloque bajo atrás 11 jugadores en el área. Es lícito y se puede ganar, el Atlético no ha hecho, pero no es nuestro estilo (...) Pero no digo que no admire a Simeone como entrenador; no es una crítica, es una realidad. No es nuestro estilo", señaló el técnico español.

Acerca de un nuevo regreso del delantero uruguayo Luis Suárez al Camp Nou, Xavi fue tajante en su opinión: "Se merece que le aplaudan. Es el mejor delantero junto a Eto'o, de los últimos 25-30 años. Hay que recibirlo con honores".

Sobre el actual mercado de fichajes que protagonizaron los culés, el técnico señaló: "El club ha hecho un gran trabajo. Destacaría a Mateu (Alemany), a Jordi (Cruyff). No era fácil con el Fair Play Financiero. Intentamos que los nuevos no refuercen. Estoy contento (...) Aportarán madurez futbolística, están capacitados".