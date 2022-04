Xavi analizó la nueva derrota del Barcelona en el Camp Nou

El técnico español se mostró muy enfadado tras la derrota del Barça con el Rayo Vallecano

Por: Alejandro Liporacci 25 de Abril 2022 · 13:30 hs

Este domingo el Rayo Vallecano conquistó una sorpresiva victoria en su visita al Barcelona en el Camp Nou, el conjunto visitante se adelantó gracias a Álvaro García y su gol significó el único de una histórica victoria para el equipo de Vallecas.

Tras el encuentro que terminó 0-1 y que deja en bandeja de plata el título de La Liga al Real Madrid de Carlo Ancelotti, el técnico culé Xavi Hernández se mostró molestó tras la derrota de su Barcelona y aseguró que no pueden en esa situación.

"No hemos entrado con la intensidad, el deseo y el ímpetu que requería el partido. No nos lo podemos permitir. En cambio, en el segundo tiempo hemos reaccionado, pero no hemos conseguido marcar", expresó.

"Nos ilusionamos con títulos y ahora luchar por un segundo puesto en la clasificación no es muy motivador, pero nos tenemos que motivar porque el año que viene tenemos que jugar la Champions", señaló Xavi.

"Estos errores no se pueden repetir y nos ha vuelto a pasar. El día del Cádiz y hoy son partidos que tenemos que ganar, y más en casa. Se repite el mismo patrón que ante el Cádiz. Se nos adelantan en el marcador y somos incapaces de darle la vuelta. Nos metemos nosotros en el lío", agregó el técnico azulgrana.