Xavi creyó detectar un error en la estatua de Maradona

En la previa del duelo entre Napoli y Barcelona, por la Europa League, el entrenador se topó con una escultura en homenaje al Diego Maradony señaló un error en ella que no es correcto.

Por: Mauro Palacios 24 de Febrero 2022 · 11:55 hs

En la previa del duelo entre Napoli y el FC Barcelona, por los dieciseisavos de final de la Europa League, Xavi Hernández recorrió las instalaciones del estadio del elenco italiano y, al toparse con una estatua en homenaje a Diego Maradona, el entrenador remarcó un “error” que le llamó la atención.

Mientras caminaba por el emblemático estadio, rumbo a la sala de prensa, Xavi se cruzó con una estatua del Diez en la que se lo puede ver corriendo con la pelota a la altura de la rodilla.

Fue en ese momento cuando el entrenador hizo hincapié en el “fallo” de la escultura y explicó: "Lo que pasa es que tiene la pelota en la derecha y era zurdo".

Sin embargo, el error que el técnico del conjunto Culé descubrió no es certero, ya que la estatua emula una histórica foto del Mundial de México 1986, en la que Maradona se lleva la pelota con el muslo derecho. No obstante, el fallo que se podría remarcar sería el hecho de que el Diez tenga puesta la camiseta de Napoli y no la de la Selección Argentina.