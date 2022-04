Xavi pide un Camp Nou a reventar en la vuelta de Europa League

El técnico español pide a la afición apoyar al equipo en el encuentro de vuelta

Por: Alejandro Liporacci 08 de Abril 2022 · 18:54 hs

Este jueves el FC Barcelona viajó a Alemania para jugar la ida de los Cuartos de Final de la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt, en un partido que estuvo parejo para ambos conjuntos y que terminó en una igualdad que se definirá en el Camp Nou.

Precisamente tras el resultado del partido (1-1) el técnico español Xavi Hernández analizó el empate de los suyos, y empezó a 'calentar' al público azulgrana para que arrope al equipo en el encuentro de vuelta, la próxima semana.

"Lo normal es que el equipo que propone genere más, pero no ha podido ser, ha sido al revés. No ha sido un partido fácil. No hemos sabido parar sus transiciones y hemos estado más espesos de lo normal, y el campo no estaba en las mejores condiciones. No hemos sabido parar sus contras endiabladas. Hemos perdido muchas pelotas. Ya avisamos que era un rival muy duro", destacó Hernández.

"Esto es Europa. Es un equipo difícil, es un campo difícil. Es un rival muy físico, trabaja muy bien las transiciones. Están muy bien trabajado tácticamente. Defensivamente, han sido muy fuertes. No hemos estado como en otros partidos, aunque en la segunda parte hemos estado mejor. Me voy satisfecho con el resultado, no por el juego. Será complicado en el Camp Nou pero jugamos ante nuestra afición. Debe ser una olla a presión, queremos estar en las semifinales", continuó

"Creo que el campo estará mejor para nosotros. Hoy no circulaba el balón. En el Camp Nou será distinto. Necesitamos que sea una olla a presión, como lo ha sido su estadio hoy. Nos la jugamos en casa. No hemos hecho un buen partido", agregó el entrenador culé.