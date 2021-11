Xavi prepara el derbi frente al Espanyol

El flamante DT del Barcelona prepara el duelo contra el Espanyol, partido que el Barcelona deberá ganar en el debut de Xavi como entrenador en el Camp Nou.

Por: Facundo Agudo 20 de Noviembre 2021 · 15:21 hs

El Barcelona se enfrenta uno de sus rivales históricos, el RCD Espanyol por la 14° fecha de la liga y con la imperiosa necesidad de ganar, el Barcelona se encuentra en el noveno puesto con 17 puntos mientras, que su clásico rival tiene el mismo puntaje, pero son undécimos. Ambos equipos pelean por los puestos de Champions League para la próxima fecha, ya que se encuentran a 11 puntos del líder.

En este duelo Xavi hará su estreno como entrenador del Barcelona y ya hizo su primera lista de convocados, donde hay varias ausencias por lesión, 5 jugadores son bajas para el club culé, las graves son las del Kun Agüero y Martin Braithwaite.

Por otra parte, el Barcelona no podrá contar con Dembele y Pedri, ya que no han llegado a recuperarse a tiempo para este partido y les tocara estar afuera. El otro jugador que todavía le queda un tiempo de recuperación es Ansu Fati, que tras su lesión contra el Celta de Vigo no ha sido convocado por Xavi.