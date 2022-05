Xavi satisfecho tras agónico triunfo del Barcelona contra el Mallorca

El técnico azulgrana analizó en rueda de prensa el triunfo de los azulgranas en el Camp Nou

Por: Alejandro Liporacci 01 de Mayo 2022 · 21:32 hs

Este domingo el FC Barcelona logró un importante triunfo que les hace soñar con mantenerse en puestos de Champions League para la próxima temporada. Los azulgranas vencieron 2-1 al elenco bermellón con goles de Depay y Busquets, en un apretado triunfo que el técnico Xavi Hernández analizó en conferencia de prensa.

"Creo que hemos estado bien, hemos jugado bien, no excelente. Veníamos de un bache, sobre todo en casa, y era importante ganar y reencontrarnos con sensaciones. Nos da más tranquilidad. Nos hemos reencontrado un poco y ha sido vital para la Champions el año que viene. Hay una liga de 5 equipos ahora y ha de ser para nosotros, el título ya lo han ganado el Real Madrid. Le felicito, creo que son justos ganadores porque con 38 jornadas no puedes engañar", expresó Xavi.

"Tendríamos que haber ganado holgadamente, pero al final nos complicamos nosotros mismos. Había que evitar córners, faltas innecesarias, no perder balones en construcciones... y en el gol 2x1. Pasas 10 minutos a ver qué pasa. Hemos de ser más maduros en muchos momentos de juego, pero me voy satisfecho", comentó.

"El aspecto psicológico es importante. Ya ves el partido sentenciado y el Mallorca se lo cree. Hemos de estar más fuertes mentalmente. Las pérdidas y las faltas innecesarias... hablamos de minimizar errores y hoy no lo hemos hecho y los hemos metido en el partido el último cuarto de hora. No es fácil mentalmente estar con urgencias de ganar desde que he llegado al cargo", señaló.

"La noticia positiva cómo está el estadio con nosotros, pese a que no podemos ser campeones de nada. La gente tiene ganas, ilusión... les tenemos que ir animando con juego, resultados. Desde que estoy en el cargo, la afición está de 10", agregó el entrenador.