Xavi tiene un nuevo objetivo tras olvidarse de Morata

El técnico español ha encontrado a un nuevo delantero tras la negativa al fichaje de Morata

Por: Alejandro Liporacci 06 de Enero 2022 · 15:47 hs

Luego de las contrataciones de Dani Alves y Ferran Torres, todo parecía indicar que el también jugador de la selección española, Álvaro Morata, sería el siguiente jugador en aterrizar en el Camp Nou por pedido de Xavi Hernández, pero finalmente la transferencia no llegó a buen puerto.

La falta de un reemplazo que sea del gusto para la Juventus, no permitió que el equipo de Turín se desprendiera del español para este mercado invernal. Ante está situación, el técnico culé Xavi Hernández habría encontrado una nueva opción para su ataque en el fútbol inglés: Anthony Martial.

El delantero francés desea salir del Manchester United y el Barça pudiera aprovecharse de esta situación para que el jugador se vista con la camiseta azulgrana, aunque medios catalanes aseguran que esto podría darse sólo si el Barça vendiera a Dembélé a los red devils, es decir un cambio de jugadores entre los clubes.

El atacante del Barça aún no renueva con el club, y podría ser ofrecido al equipo inglés que no vería con malos ojos adquirirlo y dejar salir a un jugador que no desea continuar en el club. Sin embargo para el equipo azulgrana, existe la sombra del Sevilla de Julen Lopetegui, los cuales también están interesados en Martial y se perfilan como duros contendientes por su fichaje.