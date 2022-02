Y no es Ramos: El jugador del PSG que criticó su paso por el Real Madrid

Este jugador formado en el Real Madrid y que defiende al PSG criticó su etapa en equipo merengue

Por: Alejandro Liporacci 14 de Febrero 2022 · 23:30 hs

La carrera del joven lateral derecho Hakimi Achraf siempre estará ligada a su formación dentro del Real Madrid luego de una temporada con los blancos no se pudo asentar, y el marroquí tuvo que emigrar. Borussia Dortmund, Inter de Milán y ahora PSG han sido los clubes que sí "apostaron por él" según declaró en una entrevista el propio jugador.

"Cuando subes al Madrid del Castilla es normal que el club no apueste tanto porque eres un jugador joven. Pero luego cuando me marcho al Dortmund me fui cedido y cuajé dos grandes temporadas y tenía que volver y decidir. Y ahí el Madrid creo que seguía sin apostar por mí", indicó el defensor.

"Es un partido bonito de jugar y como sabes es un equipo que tengo en el corazón por todo lo que me ha dado, me ha hecho como persona y como jugador, y me ha hecho aprender. Vamos a preparar muy bien el partido. Para eliminar al Madrid debemos minimizar los errores y luego utilizar nuestras bazas que son muchas con los grandes jugadores que tenemos. Vamos a aprovechar las oportunidades que tenemos para pasar", señaló Achraf.

"El Madrid también tiene su ejercito: Vini, Benzema, Modric, Casemiro, Kroos... Asensio está muy bien también. Los centrales están también muy bien. Tienen un equipazo y nunca hay que dar por muerto al Madrid aunque aquí parezca que tengamos más nombres. Ellos tienen un gran equipo y hay que respetarles por el club que son y ellos también a nosotros por quiénes somos y porque la eliminatoria está al 50 por ciento", agregó el defensor por su duelo ante el Madrid.