Yeferson Soteldo sigue imparable y demuestra sus cualidades con un nuevo golazo

El jugador vinotinto sigue demostrando para lo que llegó a Tigres en los entrenamientos

Por: Gerardo Romero 04 de Mayo 2022 · 21:00 hs

El futbolista venezolano y estrella de los Tigres de la UANL de la Liga MX, Yeferson Soteldo, se robó el protagonismo en los entrenamientos del cuadro felino realizados este miércoles, luego de completar una acción digna de una final de cualquier torneo.

Lo que sucede es que el jugador vinotinto marcó un golazo desde la media distancia con un disparo que terminó en toda la escuadra de la portería, un disparo que ni el propio guardameta de los universitarios pudo detener.

La noticia la compartió a través de las historias de su cuenta en la red social Instagram, donde difundió un video en el que se muestra recibiendo la pelota y dando el remate para poder batir la red.

Soteldo se ha convertido en una de las piezas más atractivas de la temporada para el esquema de Miguel Piojo Herrera, logrando crear una llave bastante llamativa con el delantero André-Pierre Gignac, amistad que se demuestra constantemente en los entrenamientos.

Recientemente expresó el amor que tomó a la afición de Tigres desde su llegada a México durante una entrevista al programa “Fútbol al Día”.

“La verdad muy contento con todo el cariño que me ha dado la afición, me recinieron de la mejor manera, me hicieron sentir como en casa”, contestó.

El criollo ha disputado un total de 13 partidos disputados en el presente torneo Clausura 2022 de la Liga MX, marcando en total de un gol y brindando dos asistencias.