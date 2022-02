“Yo soy Iron Man”: Kun Agüero bromea sobre su nuevo corazón

El argentino se encuentra saludable a pesar de someterse a una cirugía para tratar un mal cardíaco

Por: Gerardo Romero 09 de Febrero 2022 · 19:35 hs

El retiro del futbolista argentino, Sergio “Kun” Agüero, se ha convertido en una de las noticias más tristes del fútbol en los últimos años, debido a que tuvo que dejar el deporte que tanto ama por un mal cardíaco que lo afectó a pocos días de llegar al FC Barcelona como uno de sus fichajes estelares.

A pesar de esa afección, que ya fue tratada, el exjugador está tomando la situación lo mejor posible e incluso llegó a compararse con Iron Man, el popular personaje del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), esto porque a que le implantaron un dispositivo para monitorear su corazón.

"Tengo un chip acá, tengo un tajito acá. De noche tiro luces de colores, soy Iron Man. Tengo un chip, loco, soy re cheto. Y si se me acelera, le salta al médico", dijo durante una transmisión en la plataforma Twitch.

Agüero aprovechó la oportunidad para explicar un poco el procedimiento al que lo sometieron para 'instalarle' el chip que a su parecer lo asemeja con el súper héroe, quien casualmente tiene un dispositivo similar para evitar su muerte.

"'Ven el jueves que te tengo que poner el chip´, me dijo el médico. Preparó una aguja, me pincha. Y al rato veo que saca una cuchilla, una navajita. Y me dice, '¿te duele? ´Este no corta bien', y cambia. Como cuando comes el asado y quieres cuchillo de sierra", explicó.