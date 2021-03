Zidane abre la puerta del Real Madrid a Cristiano: "Su regreso puede darse".

Por: Marca 15 de Marzo 2021 · 13:44 hs

En una de las clásicas entrevistas con las televisiones con derechos de la Champions, Zinedine Zidane sorprendió abriendo las puertas del Real Madrid a Cristiano Ronaldo. Fue durante una charla con Sky Italia, en la que el entrenador del Madrid a la pregunta sobre un posible regreso de CR7 contestó: "Puede darse, puede darse". Lejos de regatear la pregunta, el entrenador francés se mostró encantado con la posibilidad y no desaprovechó la oportunidad de echar flores a un jugador con el que tiene un feeling especial.

"Puede darse. Sabemos la persona que es y todo lo que ha hecho en el Madrid, pero es jugador de la Juventus y hay que respetarlo. Lo conocemos y he tenido la fortuna de entrenarlo. Es un delantero impresionante, veremos qué cosa cuadra en el futuro, es un jugador de la Juventus ahora mismo y lo están disfrutando", ha dicho Zizou, en una declaraciones que tendrán mucho recorrido, sobre todo después de saber el ofrecimiento de CR7, a través de Jorge Mendes, de volver a Madrid.

La noticia saltó el pasado viernes, después de que El Chiringuito y MARCA informaran de las conversaciones informales que habían mantenido Jorge Mendes y el Real Madrid sobre un posible regreso del crack portugués a la casa blanca. Por ahora, las conversaciones se han producido de manera informal, pero de fondo están las críticas que ha recibido el jugador tras caer a Juve eliminada de la Champions en manos del Oporto. En Italia aseguran que el club transalpino estaría abierto a la salida del jugador, que no vería con malos ojos una segunda etapa en el club en el que más éxito ha tenido.

LA HOJA DE RUTA DEL MADRID

Pese a las declaraciones de Zidane, la hoja de ruta del Madrid sigue siendo la de fichar a un crack como Mbappé o Haaland. El francés o el noruego son los objetivos prioritarios del Madrid para reforzar el ataque y no un Cristiano Ronaldo al que se le guarda un gran cariño desde la directiva. Pero ahora mismo, en el Madrid cree que sería un error caer en el romanticismo de su vuelta y sacrificar la llegada de un jugador con más futuro.

En el vestuario del Madrid, no obstante, el regreso de CR7 no sería mal visto por muchos de los jugadores. No hay más que ver cómo ha respondido Benzema a la pregunta de que si le gustaría volver a jugar con él, una respuesta que nada tiene que ver en el tono a la que ha dado cuando le han preguntado por Haaland: "Juntos hicimos muchas cosas aquí, muchos goles y asistencias. Fue hace tres años ya. Está en otro equipo. No soy el presidente ni el entrenador. No sé si está bien o no en la Juventus. Jugar con él otra vez... siempre se portó bien conmigo. Y siempre hace goles".

Cristiano, por su parte, respondió a las críticas con un hat-trick ante el Cagliari y llevándose la mano al oído, reividicándose como goleador y demostrando que las críticas recibidas no pueden con él.