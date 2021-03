Zidane: futuro en el aire

Aunque tiene contrato hasta 2022, el francés evita confirmar su continuidad el año que viene. El club confía en él, pero empiezan a salir posibles sustitutos.

Por: AS 25 de Marzo 2021 · 09:04 hs

A pocos meses de poner punto y final a la temporada, el futuro de Zidane es una incógnita. Aunque tiene contrato hasta 2022, el francés evita constantemente asegurar su continuidad la temporada que viene. "Yo no miro más allá del día a día. Yo no planifico nada", comentó en la última rueda de prensa cuando se le preguntó si seguiría la temporada que viene, confirmando que no ha tomado una decisión. Aunque es una forma de trabajar habitual en él, el ambiente se ha enrarecido en las últimas semanas.

Desde dos equipos se hace presión para que Zidane deje el Real Madrid la temporada que viene. El que más interés ha mostrado ha sido la selección francesa, que abiertamente ha asegurado que cuenta con el exjugador para cuando Deschamps deje el puesto de seleccionador. "Si Didier lo deja y estoy todavía aquí, la primera persona a la que vería sería a Zidane", aseguró recientemente Noel Le Graet, presidente de la federación gala. Sin embargo, lo normal es que si se diese este movimiento fuese en 2022, cuando Dechamps termina contrato. Sólo un desastre en la Eurocopa adelantaría el proceso.

La otra entidad que está tentando a Zizou es la Juventus. El mal momento del gigante italiano, eliminado de la Champions en octavos de final y con el Scudetto muy complicado, ha provocado un terremoto que podría acabar con su entrenador, Andrea Pirlo, destituido antes incluso de que acabase la temporada. Si esto se da, el objetivo número uno de los juventinos es Zidane, donde ya militó cómo jugador antes de firmar por el Real Madrid.

Por si el ambiente no era lo suficientemente turbio, han empezado a salir candidatos al banquillo blanco. El principal es Raúl, que está cuajando una gran temporada con el Castilla y parte del madridismo ya lo solicita como entrenador del primer equipo. También Joachim Löw, que dejará la selección alemana tras la Eurocopa y, según medios alemanes, estaría aprendiendo español ante su inquietud de llegar a LaLiga. A pesar de que los resultados están siendo positivos (vivos en Liga y en cuartos de la Champions), Zidane todavía tiene parte del madridismo en contra, que le pide un juego más consistente y no entiende lo sucedido con futbolistas como Odegaard o Jovic.

Pase lo que pase, la directiva confía en el francés y valora muy positivamente lo que se está consiguiendo esta temporada teniendo en cuenta todas dificultades (lesiones, pandemia, calendario…). Además, valoran el gesto que tuvo volviendo al Real Madrid en 2019 en un momento tan complicado. Por parte del club, su continuidad está asegurada.