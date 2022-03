Zlatan Ibrahimovic puso fecha a su retiro de las canchas

El delantero sueco sorprendió al hablar del retiro en una entrevista a la UEFA

Por: Alejandro Liporacci 26 de Marzo 2022 · 20:12 hs

Este sábado se reveló una reciente entrevista realizada por los medios de la UEFA ante el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, en la misma el atacante habló de su eventual retiro de las canchas.

El sueco que ha regresado con sus 40 años encima a la selección de su país, no ha podido tener mucha regularidad durante la temporada del conjunto italiano debido a diferentes lesiones que lo han tenido mermado.

A pesar de ello, el jugador no desea retirarse de los terrenos de juego y todo parece indicar que el mismo jugaría al menos un año más en el AC Milán, y sólo tiene "una condición" para retirarse.

"¿Hasta cuándo jugaré? Hasta que vea que hay alguien mejor que yo", comenzó señalando el sueco con su respectiva forma de ser a la hora de responder a este tipo de cuestionamientos.

"No quiero retirarme y luego decir que podría haber seguido, porque me arrepentiría por el resto de mi vida. El futuro aún está por escribirse, no estoy haciendo planes y veremos qué pasa", aseguró Ibrahimovic sobre la idea de retirarse de los terrenos de juego.

Además de estar viviendo actualmente su segunda etapa en el AC Milán, Zlatan puede presumir de haber vestido las camisetas de clubes como el Inter, la Juventus, el FC Barcelona, Manchester United, Ajax, Malmö y por supuesto, su paso por la MLS con Los Ángeles Galaxy.