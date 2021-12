Zlatan y la dura crítica a uno de los clubes de su carrera

El delantero sueco criticó duramente en su nueva autobiografía a este poderoso club europeo

Por: Alejandro Liporacci 05 de Diciembre 2021 · 13:11 hs

El polémico delantero sueco Zlatan Ibrahimović estrenó su nueva autobiografía titulada "Adrenalina", en ella repasa lo que ha sido su carrera a nivel de clubes y selección nacional. El atacante vistió la camiseta de clubes como Ajax, Barcelona, Juventus, Inter, Milán o Manchester United.

En su paso por el club inglés en donde el sueco consiguió tres títulos, destacando la Europa League que ganaron a las órdenes de José Mourinho. Sin embargo dejó un polémico mensaje sobre la mentalidad de los 'Diablos Rojos' a los que acusó de "club pequeño".

"Una cosa que me sorprendió es que estoy mundo piensa en el Manchester United como un club top, uno de los más ricos y poderosos del mundo, y, visto desde fuera, me lo parecía. Pero una vez que estuve allí encontré una mentalidad pequeña y cerrada", son partes de las declaraciones del sueco en las páginas de su nueva autobiografía.

Las palabras del sueco no han pasado desapercibidas en el fútbol inglés, aunque de momento no hay alguna respuesta oficial de algún miembro del Manchester United. Pero sorprenden las palabras de un jugador que se ganó el cariño de una fanaticada tan dura como la de Old Trafford.