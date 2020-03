Klopp le mete presión al Atlético de Madrid para la vuelta en Anfield

Jürgen Klopp se mostró confiado en la previa al partido de vuelta de la serie de octavos de final ante Atlético de Madrid por la Champions League

Por: Hugo Avalos 10 de Marzo 2020 · 12:53 hs

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, habló en rueda de prensa de lo que será el partido de vuelta ante Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions League. Le metió presión a su rival en su visita a Anfield.

Klopp considera que el ambiente en Liverpool puede ser un factor a favor, ya que "muchos jugadores del Atlético de Madrid nunca han estado en un estadio como Anfield".

"El ambiente va a ser un punto a favor, eso es cien por ciento seguro. Pero, con eso, nuestra actuación tiene que ser excepcional. No muchos de sus jugadores han estado en un estadio como Anfield, quizás sólo Morata y Diego Costa", manifestó el alemán.

Los Reds deben remontar el 1-0 sufrido en la ida en el Wanda Metropolitano por el gol de Saúl Ñíguez. Para ello, Klopp tiene en claro cuál debe ser el plan del equipo. "Espero más disparos", bromeó, haciendo alusión al hecho de que el Liverpool no pateó al arco en el primer juego.

"Que no hubiera tiros a puerta no quiere decir que no hubiera ocasiones. Un 0-0 lo hubiera hecho más fácil, pero hubiéramos tenido que marcar igual aquí. Esto es como si estuviéramos solo en el descanso. En el partido normal significa que nos queda tiempo, muchas veces mejoramos después del descanso", explicó.

