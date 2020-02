Largas filas en Nápoles por un boleto para ver duelo ante Barcelona por Champions

Desde las primeras horas del viernes ya hubo filas en busca de un boleto para el partido de ida de los octavos ante Barcelona

Por: Hugo Avalos 08 de Febrero 2020 · 09:18 hs

En Nápoles hay furor por la visita del Barcelona para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El viernes hubo largas filas de aficionados que quieren llenar el San Paolo para conseguir un boleto para el encuentro.

Los aficionados del Napoli están decididos a llenar el San Paolo para apoyar a su equipo en lo que promete ser una serie muy atractiva ante el Barcelona de Lionel Messi y compañía. El éxito ante la Juventus hace algunas semanas reanimó las esperanzas de un público que parece estar renovado en su fe por el equipo de Gennaro Gattuso.

Las entradas para el Napoli-Barcelona del próximo 25 de febrero se pusieron a la venta a las 6.30 de la mañana del viernes. Una hora antes, ya había una larga cola desatando el caos para conseguir alguna entrada.

Los boletos que se han puesto en venta han sido para fanáticos, no socios del club, ya que éstos ya tienen la suya. El caos y los altos precios de las entradas no impidió a los no socios estar en las inmediaciones al San Paolo.

