Sterling podría ser baja para los octavos de Champions ante Real Madrid

Raheem Sterling tiene una lesión en su pierna izquierda, que podría dejarlo sin lugar para el duelo ante Real Madrid en el Bernabéu

Por: Hugo Avalos 05 de Febrero 2020 · 11:11 hs

Raheem Sterling es la gran duda por estas horas en el Manchester City. El extremo inglés tendría una lesión que podría sacarlo del partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

De acuerdo a lo informado por Marca, Sterling sufre una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Manchester City todavía no ha informado ningún parte médico por lo que se espera que se le realicen nuevas pruebas.

La lesión lo pone como posible baja para la ida de los octavos ante Real Madrid, que se jugará el 26 de febrero en el Santiago Bernabéu. De cualquier manera, el misterio crece respecto al estado físico de quien es una de las grandes figuras del City.

¿Qué dijo Guardiola sobre la lesión de Sterling?

Si hablamos de misterio es porque nadie habla respecto a Sterling. De hecho, Pep Guardiola fue consultado sobre su estado físico. "No sé nada. No he hablado con nadie al respecto", dijo en la rueda de prensa del partido del último fin de semana.

Precisamente, ese fue el momento en que el joven inglés se marchó lesionado. En la segunda parte del duelo ante el Tottenham, sintió un dolor en la zona posterior del muslo izquierdo y tuvo retirarse de inmediato.

