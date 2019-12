Así quedó el calendario de la Copa Libertadores 2020

El torneo más importante a nivel de clubes del continente americano regresa a la acción

Por: Mónica Mojón Lugo 19 de Diciembre 2019 · 14:46 hs

El martes por la noche los equipos del Cono Sur conocieron su destino luego de sortearte los grupos de la Copa Libertadores y este jueves se informaron las fechas, horarios y sedes para los equipos participantes.

El torneo iniciará el 21 de enero con los partidos correspondientes a la fase previa, de donde saldrán G1, G2, G3 y G4 para completar los 32 equipos de los ocho grupos.

Carabobo se medirá al Universitario de Deportes, Progreso contra Barcelona de Guayaquil y Bolivia 4 al Guaraní de Paraguay.

La segunda fase a disputarse entre el 4 y 13 de febraro, tendrá como participantes a Chile 4 vs Inter de Porto Alegre, Macará vs Deportes Tolima, Independiente de Medellín vs Deportivo Táchira y Cerro Largo vs Palestino.

La fase de grupos comenzará el 4 de marzo con la actividad de Grupo A con el partido entre Junior de Barranquilla y el actual campeón Flamengo.

La fase de grupos finalizará el 7 de mayo con los equipos definidos para los octavos y la final tendrá sede en el mítico Estadio Marcaná el 21 de noviembre del 2020.