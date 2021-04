5 razones por las que Messi tiene que renovar sí o sí con Barcelona

El Diez termina su contrato en junio y todavía es una incógnita su decisión. ¿Para nosotros? Debe renovar sí o sí.

A casi medio año del burofax más famoso de la historia, Lionel Messitermina su contrato el 30 de junio del Barcelonay por ahora es realmente una incógnita cuál será su futuro a partir de la próxima temporada. Su participación activa en las elecciones presidenciales a comienzo de año como también en la asunción de Joan Laporta da esperanza a los culés.

Sin embargo, Paris Saint-Germain no ha bajado el pie del acelerador en busca de hacer el fichaje más importante de su historia y los rumores que ponen al argentino en el club parisino rodeado de los argentinos que están allí tampoco son pocos.

Por eso, desde Bolavip pensamos cinco razones por las que Messi, en la recta final de su carrera profesional, no puede permitirse irse del club de sus amores y del que más identifcado está: Barcelona.

Jugador de un único club

Está claro que Messi representa a una especie que prácticamente está en extinción: la de cracks del fútbol mundial que juegan toda su vida en un único club. La generación dorada del Manchester United tuvo varios de ellos y la generación dorada del Barcelona también: uno de los últimos que quedan es justamente él.

Renovar y poder terminar su carrera en el club de sus amores sería la frutilla del postre que le falta a una vida profesional de élite.

Ahora sí hay proyecto

Joan Laporta significa el recuerdo de la época dorada del club y su regreso a la presidencia inyectó optimismo en un Barcelona que está cercano a los peores momentos de su historia. Se espera un mercado de pases histórico para mitad de año donde el primer equipo se refuerzo como se espera hace varios años.

Además, ya han llegado nuevas caras a La Masía y está claro que lo mejor está por venir si Messi se queda en el club: parece que lo peor ya lo vivió y ahora es tiempo de ir de menor a mayor rumbo al mejor nivel.

El deseo de la familia

"Thiago quería saber nada de poder irnos, tener que vivir en un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía 'no nos vayamos'. Fue duro, la verdad. Pero era entendible, es muy difícil tomar la decisión", confesó Messi después de finalmente no poder irse del Barcelona.

Está claro que en una familia que vive hace prácticamente una vida en Barcelona él único que pensó en irse a otro país es él. Hoy Messi puede ser mucho más feliz en el club y una adaptación a otra ciudad, ni hablar si también debe realizar una adptación de idioma, sería algo que claramente afecta su juego. Su lugar está en Barcelona.

A Catar se llega desde Barcelona

Messi deberá decidir dónde juega la temporada previa a lo que será su última Copa del Mundo: el Mundial de Catar 2022 con la Selección Argentina. Con 35 años, ese torneo posiblemente sea el último para intentar levantar un trofeo con el país. Sin dudas, la gran obsesión de él.

En Barcelona es el lugar donde mejor se puede preparar para el Mundial. Salir después de veinte años hacia un nuevo club, está claro que no sería nada cómodo para que pueda sentar cabeza pensando en la próxima Copa del Mundo.

El legado

Ganó absolutamente todo en Barcelona y siguió en el club para no ir a juicio con la institución de sus amores. El legado de Messi para la historia del fútbol mundial va de la mano de su retiro jugando como culé. Un cuento de hada con escenario perfecto (época dorada), una vida de pesadilla (2020) y un final feliz. Solo nos falta lo único y yéndose a otro club no lo veríamos.