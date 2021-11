A Ruggeri se le plantó de manos el rival menos pensado

Un ex Boca Juniors se refirió a los dichos del "Cabezón" contra Riquelme y disparó con munición gruesa contra el ex defensor de la selección argentina

Por: Mauro Palacios 02 de Noviembre 2021 · 11:00 hs

La actitud de Juan Román Riquelme de bajar del micro a los jugadores de Boca Juniors tras la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera el último sábado sigue generando debate.

Quién fue muy duro con el ídolo Xeneize fue Oscar Ruggeri, alguien que ya lo comparó con Passarella en River Plate si no se baja del caballo. Las duras palabras fueron en ESPN donde forma parte como panelista.

“Yo no bajo del micro. No me bajan porque Riquelme no se hubiese bajado tampoco y porque es una vergüenza lo que hace. Porque si yo estoy caliente en la tribuna porque mi equipo no está haciendo nada y les pagamos una fortuna y los tenemos al día y están tan mal en la cancha, yo bajo caliente al vestuario y los espero en el vestuario”.

“Riquelme lo hubiese sacado cagando del micro. Entre nosotros que somos jugadores de fútbol no se hacen esas cosas. Somos jugadores de fútbol, déjense de romper las pelotas los del Consejo. Déjense de romper las pelotas, seguimos siendo jugadores de fútbol, hagan las cosas bien. ¿Qué es esto de mandarse en cana?”, apuntó Oscar Ruggeri.

La reunión de urgencia entre Riquelme y el plantel, en la previa del choque por la semifinal de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, generó revuelo en el Mundo Boca pese a que, muchos ieren hacer creer que, el vicepresidente del club, los reunió para "felicitarlos por el esfuerzo que hicieron" en la "derrota como local" frente a Gimnasia La Plata. Algo que, como mínimo, para la historia de Boca, sería un papelón si es real.

Sin embargo, Ruggeri fue uno de los más duros contra el ídolo xeneize: “Esto no está bien para la profesión, no está bien. Más allá de que fue un mostro (sic). Como jugador, allá arriba. Como tipo... defraudado total. Menos mal, gracias a Dios que no fuimos compañeros. No me gusta tener un compañero así. Más allá de que te podía hacer ganar un partido, no me interesaba. ¿Tener un jugador así? no. A mí no me representa”.

Y como si esto no fuera suficiente, el Cabezón comparó el trabajo de Román con el del mánager de River Plate. “¿Qué va a ser inteligente (Riquelme)? No es inteligente. Inteligente es Francescoli. ¿Lo escuchaste hablar a Francescoli?.

Como contrapartida, Fabián Vargas, ex multicampeón con Boca Juniors durante la época dorada de Carlos Bianchi se refirió a las palabras de Ruggeri y fue muy duro.

En diálogo con “El Vbar Caracol” por Radio Caracol de Colombia, el ex mediocampista cafetero arremetió: “Tiene derecho a opinar, pero Ruggeri no es un faro de la moral. Cuando estuvo en esos cargos hacía lo mismo o cosas peores. Entonces, venir a criticarlo ahora, donde no saben qué dijo realmente. Yo escuché a los jugadores y al técnico y (Riquelme) fue a dar una voz de aliento y de apoyo. En los diarios sale que fue a regañarlos y a decirles hasta malas palabras, pero conociéndolo a Román creo que lo que busca es levantar el ánimo del equipo y que sigan por el camino que venían previo al partido con Vélez”.

“Es que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero que la opinión sea respetable es otra cosa. No estoy de acuerdo con lo que dijo Ruggeri porque siento que está hablando desde un lugar donde ya él no tiene esa autoridad moral como para decírselo. Respetable su posición de poderlo decir, pero creo que se está metiendo con algo que no tiene que ser y más comparándolo con otro directivo de River. Creo que no está bien para Ruggeri”.

Boca sufrió una derrota dolorosa contra Gimnasia Esgrima La Plata en la Bombonera por la Liga Profesional y quedó a 13 puntos del líder, River Plate. Además, para clasificarse a la próxima Copa Libertadores deberá ganar la Copa Argentina o quedar entre los primeros cuatro de la tabla anual, hoy está sexto a cuatro unidades de ese tan ansiado lugar.