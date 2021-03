Abreu, sobre la llegada de Cavani a Boca: "No lo veo en Argentina en este momento"

El histórico delantero de la Selección de Uruguay se refirió al futuro de su excompañero. "No se va a querer ir de Manchester sin jugar", avisó.

Por: Redacción Tycsports 11 de Marzo 2021 · 23:02 hs

En los últimos días volvió a tomar fuerza la versión de la posible llegada del uruguayo Edinson Cavani a Boca. Hasta el momento no hay nada concreto, incluso el futbolista podría renovar su vínculo con Manchester United, pero en el Xeneize no pierden las esperanzas.

Edinson Cavani

Mientras tanto, Sebastián Abreu, excompañero del delantero en la Selección de Uruguay, hizo una revelación que baja la expectativa en el equipo de La Ribera.



“Cavani no se va a querer ir de Manchester sin jugar, esa bestia se va a querer marchar ganando cosas y siendo goleador. Es lo que uno interpreta por lo que lo conoce", confesó el goleador que, entre otras cosas, coincidió con el atacante de Los Diablos Rojos en el Mundial de Sudáfrica 2010 en el que Uruguay terminó cuarto.

Sin embargo, el Loco reconoció que imagina a Cavani jugando en la Argentina, aunque no en lo inmediato. “Desde las condiciones lo veo a Cavani en el fútbol argentino, no sé si en este momento. Si viene a Boca se va a adaptar. Va a funcionar y va a hacer diferencia", deslizó en diálogo con el programa radial Cómo Te Va.



El histórico delantero uruguayo está jugando en el Athletic Club de Sao Joao de Rei, que disputa el campeonato Minero, el club número 30 en su carrera. Aunque su nuevo equipo y Río Branco de Vitória no cuentan dentro del Récord Guinness -que computa 28- ya que no compiten en ninguna de las cuatro divisionales del Brasileirao.

Edinson Cavani y Sebastián Abreu

“Estoy muy contento de poder competir con equipos de gran nivel de acá de Brasil. Es un desafío con 44 años, exigirme a un nivel físico y mental para jugar. Uno no solo tiene la responsabilidad propia, sino también la de dejar un legado profesional y algo lindo para los jóvenes", aseguró.

Además, el Loco explicó que está lejos de alcanzar al jugador más longevo en actividad. “El récord de más edad jugando al fútbol lo tiene un japonés de 54 años del Yokohama Fc. En mi caso la genética mía es la pasión y disfrutar. El día que vea que me está costando el entrenamiento porque no me da o me pasan por arriba el fin de semana", cerró.

Los 28 equipos que cuenta el Guinness son Defensor Sporting, San Lorenzo, Deportivo La Coruña, Gremio, Tecos, Nacional, Cruz Azul, América, Dorados, Monterrey, San Luis, Tigres, River Plate, Beitar Jerusalén, Real Sociedad, Aris Salónica, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Aucas, Sol de América, Santa Tecla, Bangú, Central Español, Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes y Boston River.