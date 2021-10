Aguirre se juega su cabeza en esta final

Los aficionados y dirigentes de Monterrey están preocupados por la imágen que está mostrando su equipo en cada jornada, y muchos cuestionan al entrenador Javier Aguirre. ¿Esta final es su último cartucho?

Rayados atraviesa una mala racha en Liga MX, tiene cuatro derrotas al hilo tras caer con Bravos, León, Querétaro y Necaxa, pero este mal paso no afectará al equipo de cara al duelo de la Final de Concachampions ante América, según señaló el timonel Javier Aguirre.

Según medios mexicanos, en Rayados están esperando que imágen muestra el equipo en este complejo partido frente a las Águilas de Santiago Solari, pero sin dejar de lado que es una final. Y según los resultados finales, marcador y las maneras, se podría tomar una desición sobre el futuro del entrenador.

Y es que el Vasco reveló que su equipo estuvo viendo video de partido, pero no el último que jugaron este fin de semana, sino el de la eliminación al Cruz Azul el 16 de septiembre, cuando echaron del torneo al campeón del futbol mexicano con goleada 4-1 en el Azteca, durante la Semifinal de Concacaf.

Aguirre les puso este video de partido porque considera que en este momento la Liga queda a un lado, son cosas independientes y lo más reciente de Concachampions para ellos es ese juego donde tuvieron una gran actuación. "La verdad es que nosotros no mezclamos las competencias, cada una tiene su particularidad, no mezclamos una con otra, estamos muy ilusionados, apartamos la liga para jugar la final, no hablamos nada en absoluto del sábado para acá".

"Es otra historia, vimos un resumen de lo que hicimos con Cruz Azul, no involucramos nada de la Liga. Analizamos al Cruz Azul, analizamos ese partidos y estamos aquí, por lo tanto no tenemos nada en la cabeza más que la alegría de haber eliminado al campeón del futbol mexicano", dijo Aguirre en la rueda de prensa.