Alexis Vega anuncia su futuro a un día de jugarse el repechaje con Chivas

El jugador de Chivas de Guadalajara confirmó su futuro a un día de jugarse el boleto a repechaje de Liga MX ante Mazatlán FC. ¿Cómo lo tomaron?

Por: Mauro Palacios 05 de Noviembre 2021 · 09:12 hs

Las Chivas de Guadalajara se jugarán el pase al repechaje del torneo Apertura 2021 de Liga MX ante Mazatlán FC este viernes, fue una semana de muchos anuntucionales, incluyendo al entrenador, y uno que no quizo ser menos.

Este jugador llegará de manera especial pues confirmó su próxima boda, y se trata de Alexis Vega, delantero de 24 años y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, quien confirmó en su cuenta de Instagram sus futuras nupcias con su pareja, Paula González.

"She said yes" ('ella dijo que sí'), fue el breve texto con el que Vega acompañó a la serie de fotografías en las que captura el momento. La publicación ya supera los 85 mil 'me gusta', además de que hizo un compilado de las felicitaciones de parte de sus compañeros del Rebaño Sagrado.

Alexis Vega fue confirmado como uno de los que hicieron el viaje a Sinaloa para medirse a Mazatlán FC este viernes, las Chivas necesitan la victoria para asegurar su sitio en la siguiente ronda. De no ser así, deberá esperar derrotas de Atlético San Luis, Pachuca y Pumas para aspirar a su pase.