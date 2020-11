Alice Campello presume del espectacular gol de Morata para España

La modelo italiana celebró por todo lo alto el tanto de su esposo Álvaro Morata en el último encuentro que tuvo con la Selección Española.

Por: Rebeca González 18 de Noviembre 2020 · 17:39 hs

Los goles del delantero español Álvaro Morata tienen nombre y apellido y no, no son los propios del jugador sino de la madre de sus hijos y con quien ostenta casi cuatro años de matrimonio, la italiana Alice Campello. No se necesita mucho para verlo.

Y es que con un gesto de sus manos haciendo la forma de la letra A, Morata deja muy claro que su musa es nada más y nada menos que el amor de su vida, que jamás ha dejado de pasar una oportunidad para apoyarlo, amarlo y apludir cada logro que alcanza profesionalmente en su carrera.

En esta ocasión, Alice Campello tomó sus redes sociales para apludir el reciente gol que el joven futbolista de 28 años anotó mientras se encontraba disputando un encuentro vistiendo la camiseta de la Selección Española de Fútbol o ''La Roja'', como se le conoce popularmente.

Y es que para el que sea fanático del jogo bonito como para el que no, es importante destacar que la jugada fue espectacular y, el español, sacó a relucir su talento ante Die Mannschaft, un equipo que no parece ser el mismo que alzó la Copa del Mundo en el 2014.

Seis goles recibió el conjunto alemán ante La Roja española, en el que además de Morata, otros jugadores como Ferran Torres (quien se llevó a casa un hat-trick) Rodrigo Hernández Cascante y Mikel Oyarzabal también se coronaron con sus respectivas anotaciones.