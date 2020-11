Alice Campello y el conmovedor videoclip que tiene a Morata como protagonista

La italiana capturó a través de su cámara un momento íntimo junto a su esposo y padre de sus hijos, el jugador español Álvaro Morata.

Por: Rebeca González 19 de Noviembre 2020 · 10:11 hs

Con el popular tema ''Here Comes The Sun'' de la mítica banda The Beatles, Alice Campello hizo su propia película al mejor estilo de Call Me By Your Name, aunque cabe acotar que se trató de una versión más esperanzadora, menos triste y por supuesto, heterosexual.

Alice Campello

En compañía de su persona favorita, Álvaro Morata, (calma, también se sabe que son los hijos que comparte con la estrella), la modelo italiana paseaba felizmente recibiendo el sol y la brisa de ese verano en la nación con forma de bota, donde hace vida ahora en compañía de su pareja.

Y es que con los cortes y transiciones que llevaría una producción audiovisual de alto calibre, Campello nos adentra en un paseo tanto en vía marítima como terrestre, donde es posible sentir el amor que esa pareja se profesa, indiscutiblemente esa sensación traspasa barreras.

Entre caricias, besos y abrazos, la pareja disfruta de las bondades del clima de verano, en una escapada para dos que muchas veces es necesaria, pues la rutina, incluso para dos estrellas como ellos, puede afectarlos tanto como a alguien que no lleve ese estilo de vida.

Lo que parece ser un videoclip, ya supera el millón de reproducciones, en el que los fans no dejaron de destacar lo bella que lucía Campello y los mimos de Álvaro, que no teme mostrar todo su afecto, incluso si está siendo grabado sin darse cuenta en el hecho.