¡Allá Vamos! La llegada de Xavi, los últimos pasos para desembarcar en Barcelona

Mateu Alemany y Rafa Yuste se reunirán con el máximo dirigente del Al Sadd para formalizar su salida y así, oficializar el sueño de Xavi Hernández con el FC Barcelona.

Por: Mauro Palacios 03 de Noviembre 2021 · 10:13 hs

El fichaje de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barça ha entrado ya en la recta final. El egarense disputará esta tarde su último partido como entrenador del Al Sadd y mañana jueves el Barça espera poder formalizar el acuerdo con el club qatarí para sellar su salida de forma oficial.

El vicepresidente Rafa Yuste y el director de fútbol Mateu Alemany serán los encargados de negociar en Doha personalmente con los dirigentes del Al Sadd y ultimar así unas conversaciones que se han realizado de forma telemática en los últimos días, después de que el propio Xavi se reuniera con el jeque el jueves pasado.

Aunque se ha especulado mucho con la ausencia de Joan Laporta en Doha y las dificultades que podría comportar para la operación, fuentes cercanas a la negociación han asegurado a medios españoles que la no presencia del presidente azulgrana no afectará al acuerdo con el Al Sadd. Incluso afirman que Laporta habría viajado de haber sido indispensable, pero que no ha sido necesaria finalmente su presencia en Doha.

Rafa Yuste y Mateu Alemany se reunirán con Xavi y su representante, y será mañana jueves cuando se produzca la reunión con el Al Sadd. Tras ella los dirigentes del club azulgrana esperan poder anunciar ya la llegada de Xavi como nuevo entrenador del FC Barcelona. Xavi firmará hasta 2024 y aunque viaje de manera inmediata a FC Barcelona en principio el sábado seguirá Sergi en el banquillo.

Xavi llegará al Camp Nou acompañado de buena parte de su staff técnico. Junto a él firmarán por el Barcelona sus dos ayudantes, Òscar Hernández y Sergio Alegre, el preparador físico Iván Torres y los analistas David Prats, Toni Lobo y Sergio García.