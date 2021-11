Amenaza de muerte para la familia de Memo: "Ochoa se va de la Selección o los matamos..."

Tremendas amenazas a la esposa de "Memo" Ochoa. Inadaptados emitieron estas palabras contra la pareja del portero tras sus errores con el Tri en el Octagonal.

Por: Mauro Palacios 18 de Noviembre 2021 · 10:02 hs

México se encuentra, en el último tiempo, bien al fondo del mar en cuanto al comportamiento de los seguidores, entre peleas, cantos homofóbicos y amenazas en las redes. Esta vez, la familia de Guillermo Ochoa recibió amenazas de muerte.

Si bien la actuación del portero de la Selección Mexicana no fue la más positva al ser responsable en los dos goles de la derrota, tristemente algunos que no dan la cara, aprovecharon el momento para hacer llegar insultos y amenazas a la esposa de Ochoa, Karla Mora.

Por medio de Instagram, la pareja y madre de los tres hijos de Francisco Guillermo Ochoa reveló el acoso sufrido tras el partido del Tricolor, ya que le advierten que "van a dañarlos" si el jugador no deja el Tri.

"Dile a tu p*ndejo que ya no juegue en la Selección, si no toca mat*rte y viol*rte a ti y tu familia", es una de las amenazas, a lo que Mora respondió. "El odio no lleva a nada bueno. Es un deporte, a veces se gana y otras se pierde. Todos somos seres humanos y todos podemos cometer errores".