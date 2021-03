Ancelotti revela la verdadera lesión de James Rodríguez y culpa a la Selección Colombia

Carlo Ancelotti confiesa la verdadera lesión presente en James Rodríguez y señala a la Selección Colombia de haberla inducido.

Por: Jessica Molero 14 de Marzo 2021 · 23:49 hs

Carlo Ancelottientrenador de fútbol en Everton, ofreció importantes detalles a la prensa explicando que James estará ausente en el duelo de hoy ante Burnley por una leve molestia, que según el mismo Ancelotti no es tan grave, debido a que estando así jugó contra Liverpool y Manchester United.

James Rodríguez

Lo cierto es que ante esta acusación, Ancelotti decidió revelar la verdad de las lesiones del jugador James Rodríguez expresando: “tenía un problema en la pantorrilla. En el partido contra el Manchester United y el Liverpool se puso rígido y no puedo entrenar lo mejor posible. Para evitar esto, para evitarle esta tensión que tiene durante el entrenamiento, preferimos mantenerlo fuera durante al menos siete días. Luego diez días o 15 días, para que se recupere adecuadamente”.

“Queremos evitar este tipo de rigidez. Tenemos que hacer una recuperación adecuada y un ejercicio especial para que mejore su condición de pantorrilla. Con este problema, jugó contra Manchester United y Liverpool. Pero no queremos que juegue porque corre el riesgo de sufrir una lesión mayor”, aseverando que todo lo que están haciendo es previniendo para que no se desgarre definitivamente.

En ese mismo contexto, Ancelotti aseguró que a inicios de temporada James se encontraba muy bien pero al parecer los viajes con la Selección Colombia, le hicieron mal y retornando de nuevo sus molestias. “El comienzo de la temporada fue realmente bueno y luego comenzó a viajar, no solo él sino todos los jugadores, la temporada está muy ocupada. No jugó con regularidad, pero nuestro objetivo es darle la posibilidad de mejorar su condición y jugar regularidad. Hay que tener en cuenta también que los dos últimos años no fueron fáciles para él, no jugó muchos partidos".

Carlo Ancelotti