Andrés Román regresa a Colombia tras perder su pase a Boca Juniors

Andrés Felipe Román no fichará con Boca Juniors por lo que tendrá que regresar a Millonarios de Colombia.

Por: Jessica Molero 19 de Febrero 2021 · 22:15 hs

Andrés Román futbolista colombiano que juega como lateral derecho en Millonarios F.C. no pertenecerá al equipo de Boca Juniors a pesar de haber sido pedido por el mismo entrenador de Boca Miguel Angel Russo quien lo fichó para jugar en su equipo y los directivos del club xeneixes pensaban aceptarlo.

Andrés Román

Pero a no todo salió como se esperaba, ya que el lateral derecho colombiano Andrés Román podrá ser jugador de Boca a pesar que todo parecía marcha de lo más normal, su pase fue revocado por lo que en las próximas horas estaría de vuelta a Millonarios de Colombia.

Andrés Felipe no pasó la revisión médica que confirman o descartan el ingreso al plantel. Prueba que no favoreció al colombiano sorprendiendo a todos los jugadores y directivos, por lo que el club argentino decidió no ficharlo, hasta los momentos se desconoce que dio mal en los análisis.

Por su parte el Boca Juniors emitirá un comunicado oficial en las próximas horas indicando las razones por las cuales Román no podrás ponerse la camiseta azul y oro, a pesar que pareciera estar físicamente sano.