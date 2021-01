Antes de lesionarse, Cesc Fàbregas ¿mostró su gran condición física con el Monaco?

Cesc Fàbregas ha demostrado que siempre se ha mantenido en forma para estar listo en cada uno de sus juegos con el Monaco, y esta foto lo confirma.

Por: Jessica Molero 27 de Enero 2021 · 03:02 hs

El popular centrocampista del Monaco, Cesc Fàbregas, está tratando de mantenerse activo para el equipo, por lo que su esposa Daniella Semaan, demostró su forma antes de que el jugador se lesionará.

Cesc Fàbregas

A sus 33 años, Cesc Fàbregas sigue a demostrando un buen nivel en la Ligue 1 junto al equipo del Monaco, una competición de la que ha analizado su evolución a pesar de su edad.

Fàbregas ha estado siendo criticando por los bajos rendimientos que ha estado demostrando junto al Monaco, incluso muchos dicen que se ve más viejo y sin energías.

Aunque la realidad es que actualmente Cesc se está recuperando de una lesión en el gemelo izquierdo que le mantiene alejado de los terrenos de juego desde principios de diciembre.

Pero, recordando como el jugador se mantiene en grandes condiciones, su esposa Daniella Semaan, publicó hace un tiempo una foto del jugador junto a su hijastro, mostrando su gran condición.

Cesc Fàbregas

En la foto se ve a Cesc Fàbregas y su hijastro Jose, pero, ¿será cierto que se encuentra en forma? Los comentarios y likes no se hacen esperar para el jugador que siempre buscan apoyarlo.

En su publicación la esposa del futbolista escribió lo siguiente: “My sun and my son”, “Mi sol y mi hijo”. A pesar que algunos de los hijos de Seeman no son de él, Fàbregas no deja de mostrar su cariño con todos, compartiendo grandes momentos con todos.

De hecho, una de sus hijastras, María Taktouk, se ha convertido en youtuber, algo que incluso el futbolista la ha apoyado con su nuevo proyecto el cual ha incursionado recientemente.