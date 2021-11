Apareció Riquelme y destrozó a Ruggeri

El vicepresidente de Boca Juniors le contestó al Cabezón Oscar Ruggeri, quien había dicho que Román se cree el dueño del club y así iba a terminar.

Por: Mauro Palacios 02 de Noviembre 2021 · 14:04 hs

Juan Román Riquelme, no es el vicepresidente de Boca, es el ídolo máximo de la historia de Boca Juniors, que con su presencia generó que las elecciones las gane Jorge Amor Ameál y cuando habla, todos escuchan.

Entregó una extensa entrevista a poco del duelo con Argentinos por la semifinal de la Copa Argentina. Entre otros temas, le respondió a Oscar Ruggeri, campeón del mundo en el Mundial de México 1986.

El ex jugador y entrenador del América de México, es panelista en ESPN, y aseguró que el ídolo del Xeneize "se cree dueño del club". Y añadió: "Como jugador, allá arriba. Como persona, te defrauda a cada paso. Gracias a dios no fuimos compañeros con Riquelme. Tener un compañero así, no".

Román fue consultado acerca de las declaraciones del ex defensor. "Acá cada uno es libre de decir lo que quiera. A ver, a mí me cuentan todas las cosas. Miro poca tele, pero me cuentan todo... A mí me enseñaron a vivir de una sola manera. Si sale un amigo mío, o me dice en la cara que yo lo defraudé, me pondría mal. Porque sé que mi amigo me quiere y yo a él lo quiero. Ahora, si lo dice una persona con la que no tengo relación, no me causa nada".

"No puedo defraudar a una persona con la que no tengo relación. Es tan simple como eso. Vivo muy simple. Me enseñaron a vivir de esa manera. Después, vivo tranquilo. No le hago mal ni le debo a nadie", expresó Riquelme en TNT Sports. Y, picante, sentenció: "Cuando una persona, con la que no tengo relación, sale a decir esas cosas, no me causa nada. Lo que dice ese muchacho para mí no cuenta".