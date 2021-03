Arrepentido: Andrew Robertson tomó conciencia y decidió disculpase con Lionel Messi

Andrew Robertson se siente arrepentido de haber golpeado la cabeza de Lionel Messi durante la eliminatoria de Champions contra el Barca en Anfield, suceso ocurrido hace dos años atrás.

Por: Jessica Molero 24 de Marzo 2021 · 22:45 hs

Luego de haber transcurridos dos años del aquel incidente, ocurrido durante la eliminatoria de Champions contra el Barcapartido realizado en el estadio de Anfield por 4-0, fue observado un video grabado por los fanáticos que se viralizó en todas las redes, donde el jugador escocés Andrew Robertson empujo la cabeza del astro argentino Lionel Messicuando éste estaba en el césped.

Lionel Messi y Andrew Robertson

Después de tanto tiempo el jugador del Liverpol, Andrew Robertson reconoció su error exponiendo lo siguiente “Recuerdo aquel momento con vergüenza y no me gusta volver a verlo. Hacerle eso al mejor del mundo no tiene explicación, no tenga nada más que respeto por Leo”.

“Le revolví el pelo un poquito, pero con eso no me siento muy feliz y es algo que no haría otra vez. Es un poco irrespetuoso con el mejor jugador que haya jugado este juego. Él estaba en el suelo y yo estaba en el suelo, y lo lamento. Pero es algo que todos se relacionan conmigo ahora y eso no es lo mejor” comentó Andrew Robertson en el Daily Mail.

Sobre la victoria lograda para su equipo, explicó Andrew Robertson “Necesitábamos un milagro y salimos pensando que nada ni nadie se interpondría entre nosotros y por ello creamos aquella atmósfera con mucha intensidad”, puntualizó en sus declaraciones el jugador defensor.