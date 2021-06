¿Arthur Melo le robó la joya más preciada a Neymar?

Los rumores indican que Arthur Melo se hizo de la joya más preciada por Neymar. La teoría que recorre las redes sociales.

Arthur Melo anda en boca de todos y, al menos en esta oportunidad, la razón no tiene nada que ver con su desempeño dentro del campo de juego. El jugador anda en la mira, señalado por haberse "robado" la joya más preciada de Neymar.

Al parecer, Arthur Melo no se pudo resistir a los encantos de Rafaella, la hermana de Neymar y quien es señalada como su joya más preciada. El jugador del PSG es muy celoso de ella y anda muy pendiente de todo lo que hace.

Tal es así que, al ver que Arthur Melo no para de darle like en sus fotografías, Neymar decidió seguir de cerca el comportamiento del jugador para que no se pasara de listo.

De la forma que sea, Rafaella siempre logra robarse los suspiros de todos, incluidos muchos de los compañeros de Neymar del PSG que, a sabiendas que a él le enfada todo esto, ni siquiera se animan a darle like a su hermana.

¡Pero Arthur Melo lo desafió! Y ya más de uno anda diciendo que se hizo de la joya más preciada de Neymar...

¿Será así?