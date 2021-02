Así de rudo entrena Raúl Jiménez, a pesar de tener pocos meses de salir de cirugía

El DT del Wolverhampton Nuno Espírito Santo, ofreció detalles sobre la avanzada mejoría de Raúl Jiménez tras su lesión de cráneo causada hace meses.

Por: Jessica Molero 20 de Febrero 2021 · 00:35 hs

El entrenador portugués del Wolverhampton, Nuno Santo reveló datos importantes en relación a la rehabilitación del delantero mexicano Raúl Jiménezcon los Wolves, alegando que el jugador ha regresado a los entrenamientos con el resto del equipo de la Liga Premier, tras ser intervenido quirúrgicamente por fractura craneal.

Raúl Jiménez

Fue el pasado 29 de noviembre, cuando Raúl Jiménez medallista olímpico alertó a todo México luego de sufrir un duro golpe en su cabeza en el partido contra el Arsenal tras chocarse con David Luiz, siendo trasladado de emergencia y ser operado por fractura craneal, herida que aún lo mantiene apartado del equipo.

Pero ¿cuándo volverá a jugar? Realmente es un verdadero enigma, sin embargo Nuno Santo días atrás expuso “Me cuentan los doctores que han visto una buena evolución. La parte afectada ha sanado correctamente, pero no se puede esperar su regreso a las canchas a corto plazo. Las ansias de volver del lobo mexicano son considerables, pero ya le dijeron que no se desespere y a pesar de que se sienta bien debe cumplir todos los estándares”.

Pero gratas noticias llegaron este jueves desde Inglaterra, cuando el dirigente de Wolverhampton al informar la exitosa recuperación que ha tenido Raúl “ya participó de entrenamientos al parejo de resto del plantel profesional, pero en ejercicios de poca intensidad”.

“Está entrenando la mayoría de las sesiones de forma individual. Ha podido integrarse en algunas partes del inicio del entrenamiento, como cajas o algunos ejercicios técnicos, por lo que está mejorando. Tenemos que tener mucho cuidado y seguir los protocolos pero mantenemos una actitud positiva por cómo lo está haciendo” fueron las declaraciones del DT de Wolves, Nuno Santos para la prensa.

Raúl Jiménez

MIRA EL VIDEO AQUÍ.

El estratega portugués se mostró emocionado con el regreso de Raúl Jiménez pero a su vez pidió precaución “seguirá mejorando su estado físico, siguiendo protocolos, realizando exámenes y consultas al neurocirujano que lo operó, son los siguientes pasos, requiere paciencia”.