Así fue el 'toma y dame' entre Jürgen Klopp y Jorge Valdano

Por: Manuel Rodriguez 10 de Abril 2021 · 13:59 hs

Jorge Valdano, exdirector general del Real Madrid, respondió a las recientes críticas de Jurgen Klopp. El entrenador cuestionó tener que jugar en el Estadio Alfredo Di Stéfano el partido de ida de cuartos de final de Champions League. Al respecto, el exfutbolista argentino no dudó en minimizar Anfield, casa de los Reds, cuando termine la remodelación del Santiago Bernabéu.

“El Madrid ha aprovechado para hacer un campo del siglo XXI y, cuando el campo esté terminado, el que va a parecer un campo de entrenamiento será Anfield en términos comparativos. Hay que adaptarse a los tiempos", fueron las palabras de Valdano, reseñadas por la cadena ESPN.

El argentino agregó que el cuadro merengue no juega en el terreno del Alfredo Di Stéfano para obtener alguna ventaja deportiva. En ese sentido, recordó que desde la temporada pasada el equipo que dirige Zinedine Zidane juega en Valdebebas, sede de sus instalaciones de entrenamiento.

Jorge Valdano, exdirector general del Real Madrid

"Lo que hay que tener en consideración es que el Real Madrid no juega en Valdebebas para sacar ventaja competitiva. El Bernabéu, incluso vacío, es un estadio imponente que de alguna manera influye en los adversarios, achica a los adversarios. Por lo tanto, el Madrid es más lo que pierde que lo que gana deportivamente con el cambio de escenario”, sostuvo.

Además, Valdano reconoció las declaraciones de Ronald Koeman, técnico del Barcelona, quien no coincidió con la idea de Klopp y aseguró que lo importante es el estado del césped y no el tamaño del inmueble. “A veces estas cosas no se dicen porque parece que defiende al rival de toda la vida. Pero, cuando las cosas tienen sentido común no fortaleces al rival, sino que pones las cosas en su justo lugar y engrandece a quien lo dice", manifestó Valdano.

Previo al juego entre Real Madrid y Liverpool, Klopp manifestó su desagrado por jugar en uno de los múltiples campos de entrenamiento del Madrid. “Esto es un campo de entrenamiento. Es como si nosotros fuéramos a jugar contra el United y lo hiciéramos en su campo de entrenamiento”, dijo. Además, tras el partido, volvió a criticar el Di Stéfano y aseguró que “Anfield es un estadio de verdad”.

Con información tomada de ESPN Digital